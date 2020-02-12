В коммерческой организации в Ломоносове выявили нарушения распоряжения федсобственностью

В коммерческой организации в Ломоносове выявили нарушения распоряжения федсобственностью
Прокуратура выявила нарушения в ходе проверка. Фото: Pixabay

Прокуратура Петродворцового района провела проверку соблюдения закона о порядке использования федерального имущества в ООО «Мараль», расположенном в городе Ломоносове.

Проверка проводилась в офисе, который находится в доме №2 по улице Первомайской. Выяснилось, что в «Мараль» допущено использование федобъекта недвижимости в отсутствие согласия собственника – МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти.

Как сообщили в прокуратуре Северной столицы, гендиректору организации было внесено представление. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении руководителя «Мараль» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.24 КоАП (нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объекта). Дело направлено в мировой судебный участок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о завершении разработки проекта реставрации самой длинной стены в Выборге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
проверка прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионный фонд отсудил у Елены Ваенги 12 тысяч рублей
Петербуржец получил 3 года за попытку мошенничества с использованием ...
Старейшая финская юридическая фирма покидает рынок Петербурга
На Расстанной злоумышленник украл из авто аккумулятор, магнитолу и насос
Стало известно состояние пострадавших в ДТП на набережной Лейтенанта Шмидта
В Петербурге экс-чиновника Невского района подозревают в получении взятки ...
Медики приехали к ДТП на КАД: два большегруза не смогли разъехаться перед ...
Дорожный конфликт у Исаакиевского собора закончился демонстрацией пистолета