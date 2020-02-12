В коммерческой организации в Ломоносове выявили нарушения распоряжения федсобственностью

Прокуратура Петродворцового района провела проверку соблюдения закона о порядке использования федерального имущества в ООО «Мараль», расположенном в городе Ломоносове.

Проверка проводилась в офисе, который находится в доме №2 по улице Первомайской. Выяснилось, что в «Мараль» допущено использование федобъекта недвижимости в отсутствие согласия собственника – МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти.

Как сообщили в прокуратуре Северной столицы, гендиректору организации было внесено представление. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении руководителя «Мараль» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.24 КоАП (нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объекта). Дело направлено в мировой судебный участок.

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