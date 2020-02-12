Насильникам и убийцам хотят запретить работать в такси

Убийцы, насильники и террористы не смогут стать таксистами. Фото: pixabay

Убийцы, насильники и террористы не смогут стать таксистами. Фото: pixabay

Российский Минтранс предложил ввести ограничения при приеме на работу в такси и общественном транспорте.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на ведомство, законопроект, разработанный Минтрансом, уже готов. Документ подразумевает запрет на работу водителями такси и общественного транспорта людям, имеющим судимости за убийства, терроризм и сексуальные преступления.

В пресс-службе российского правительства отметили, что документ будет передан комиссии по законопроектной деятельности летом 2020 года, а уже осенью его направят в Госдуму.

Такие меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров, которые не хотят происшествий во время поездки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пьяную пассажирку.