В комитете эконадзора Ленобласти проводятся обыски

В Всеволожском районе Ленобласти сотрудники Следственного комитета проводят оперативные мероприятия в комитете госэкологического надзора региона.

В настоящее время проводится беседа с руководством комитета. По словам представителя комитета, сообщает ТАСС, предмет проверки пока неизвестен.

Также там были задержаны несколько сотрудников госэконадзора при получении взятки. Число задержанных и обстоятельства произошедшего также не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что насильникам и убийцам могут запретить работать в такси. Соответствующие ограничения предложил ввести российский Минтранс.