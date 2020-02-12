В комитете эконадзора Ленобласти проводятся обыски

В комитете эконадзора Ленобласти проводятся обыски
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Фото: pixabay

В Всеволожском районе Ленобласти сотрудники Следственного комитета проводят оперативные мероприятия в комитете госэкологического надзора региона.

В настоящее время проводится беседа с руководством комитета. По словам представителя комитета, сообщает ТАСС, предмет проверки пока неизвестен.

Также там были задержаны несколько сотрудников госэконадзора при получении взятки. Число задержанных и обстоятельства произошедшего также не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что насильникам и убийцам могут запретить работать в такси. Соответствующие ограничения предложил ввести российский Минтранс.

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В комитете эконадзора Ленобласти проводятся обыски