Канатную фабрику Гота в Петербурге признали памятником архитектуры

Канатную фабрику Гота в Петербурге признали памятником архитектуры
Здание канатной фабрики. Фото: КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры признал здание канатной фабрики И. Гота, расположенное на Петровском проспекте, объектом культурного наследия.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте петербургской администрации. Памятников признали весь комплекс построек товарищества канатной фабрики постройки 1898 года.

Канатная фабрика является старейшим предприятием в Петербурга. Производимые на фабрике изделия выставлялись на международных выставках в Европе и США. Фабрика вернулась к производству канатов в военное время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП отказался включать медсанчасть на Одоевского в реестр памятников. В комитете подчеркнули, что отказ во включении в реестр — не «зеленый сигнал» к сносу или перестройке здания.

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