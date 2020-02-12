Прокуратура выявила, что питьевая вода в Выборге не соответствует санитарным нормам

Вода не соответствует требованиям п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Фото: Pixabay

Вода не соответствует требованиям п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Фото: Pixabay

Прокуратура Ленобласти потребовала от ГУП «Леноблводоканал» обеспечить жителей Выборга качественной питьевой водой. Проверка показала, что вода не соответствует санитарным номам.

В ноябре прошлого года были взяты пробы питьевой воды из озера Краснохолмское, очистных сооружений города, на входе в котельную «Юго-Восточная» и на вводе в жилые дома.

Как сообщает пресс-служба ведомства,экспертиза показала, что качество отобранных проб не соответствует требованиям СанПиНа.

В результате в суд был подан иск в отношении ГУП «Леноблводоканал».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Выборге завершается разработка проекта реставрации самой длинной стены.