Троллейбусный маршрут №2 до квартала «Юбилейный» стал самым востребованным в Петербурге

Троллейбусный маршрут №2 до квартала &#171;Юбилейный&#187; стал самым востребованным в Петербурге
Троллейбус на улицах Петербурга. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

Троллейбусный маршрут №2 стал самым быстрорастущим из семи троллейбусных линий, на которых применяется технология автономного хода.

Как сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс», за два года маршрут №2 перевез более девяти миллионов пассажиров. Год назад обычные троллейбусы были замены на электробусы с динамической зарядкой. А маршрут был продлен до квартала «Юбилейный» в Приморском районе.

Благодаря увеличенному автономному ходу удалось запустить троллейбусное движение по проспекту Королёва, на котором отсутствует контактная сеть.

По итогам минувшего года пассажиропоток вырос в полтора раза по сравнению с показателями, зафиксированными годом ранее. Самым насыщенным за два года месяцем стал октябрь 2019 года: более 500 тысяч пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Сбербанк Лизинг» купит для Петербурга троллейбусы.

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