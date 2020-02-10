«Сбербанк Лизинг» купит для Петербурга троллейбусы

Компания поставит 87 троллейбусов за свой счет.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Обо всем сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса». «Сбербанк Лизинг» собирается купить 87 троллейбусов стоимостью почти в два миллиарда рублей в счет финансовой аренды.

Напоминаем, что в конкурсе на получение госконтракта подали заявки три организации – «Сбербанк», ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и АО «ВТБ Лизинг». Изначальная стоимость оценивалась в два миллиарда, но сумму удалось снизить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейские задержали убийцу водителя троллейбуса, напавшего среди ночи на улице Козлова.