Водитель умер за рулем манипулятора после ДТП у Ижорского завода

Водитель умер за рулем манипулятора после ДТП у Ижорского завода
Место ДТП. Фото: https://vk.com/dorinspb

Смертельная авария произошла в среду, 12 февраля, в Колпинском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области.

По данным ведомства, все произошло примерно в половину первого дня рядом с территорией Ижорского завода. Там водителю машины марки Fuso не удалось справиться с управлением, в результате чего он врезался в забор завода. Манипулятор в этот момент ехал без груза.

Прибывшим на место ДТП медикам скорой помощи оставалось только констатировать смерть 49-летнего водителя. Он умер из-за тромба в легочной артерии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно состояние пострадавших в ДТП на набережной Лейтенанта Шмидта. В результате аварии пострадали четыре человека.

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Водитель умер за рулем манипулятора после ДТП у Ижорского завода