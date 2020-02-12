В Петербурге стали меньше похищать люки

По данным за 2019 год, в Петербурге было похищено 111 чугунных крышек на сумму 407 тыс. рублей. Наиболее продуктивными для злоумышленников оказались февраль и август. Лидирует по количеству украденных люков Красносельский район, там исчезла почти половина, за ним идёт Невский район, а на третьем месте Выборгский район.

Но, стоит отметить, что красть стали меньше, ведь в 2018 году пропало 172 люка, тогда ущерб составил 646 тыс. рублей. В 2017 и вовсе 229, что принесло убыток в размере 1,45 млн рублей. Об этом сообщает ГУП «ТЭК СПБ».

Предприятие обратилось в правоохранительные органы по каждому из случаев кражи оборудования.

Открытые люки очень опасны для пешеходов и транспорта, поэтому каждый день представителями ГУП «ТЭК СПБ» проводятся обходы теплосетей.

Помимо этого, гражданам и самим стоит проявлять бдительность. Если вы заметили, что у люка отсутствует крышка, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «горячей линии» ГУП «ТЭК СПб»: 601 93 93, а также по телефонам 004 или 112!