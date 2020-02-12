В Адмиралтейском районе иномарка разбилась о машину техпомощи

В Адмиралтейском районе иномарка разбилась о машину техпомощи
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Северной столицы произошло ДТП с участием машины технической службы. Дорогу со служебным транспортом не смогла поделить легковушка.

Авария случилась сегодня, 12 февраля, на пересечении 1-й Красноармейской улицы с улицей Егорова. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что в легковушке марки Volkswagen сработали подушки безопасности. У иномарки сильно помята боковая часть.

Обстоятельства аварии и сведения о возможных пострадавших пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на улицы города выйдут 900 новых больших автобусов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп иномарка новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Остался без бампера»: иномарки не поделили перекресток ...
В Адмиралтейском районе иномарка разбилась о машину техпомощи
На улицы Петербурга выйдут 900 новых больших автобусов
Законопроект, позволяющий узнать данные о нарушителях оплаты платной ...
У Ижорского завода водитель большегруза врезался в забор и умер
Уголовное дело: в частном доме жителя Ленобласти обнаружили арсенал боеприпасов
В Петербурге похититель выплатил своей жертве полмиллиона за моральный ...
Петербургские рыбаки отказываются уходить с Финского залива, несмотря на ...