Маколей Калкин участвовал в кастинге «Однажды в… Голливуде»

Кого хотел сыграть Калкин - остается только догадываться. Фото: Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде".

Кого хотел сыграть Калкин - остается только догадываться. Фото: Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде".

Актера не взяли в фильм, но он признался, что и сам бы себя не нанял.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Обо всем сообщает журнал Esquire. Актер Маколей Калкин рассказал, что хотел получить роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». В итоге он не получил работу.

«Это была катастрофа. Я бы сам себя не нанял. В любом случае я ужасен в вопросе кастингов, и это было мое первое прослушивание за восемь лет»,

—поделился Маколей Калкин.

Напоминаем, что актер в основном популярен благодаря фильмам, в которых он снимался, будучи ребенком. Сейчас ему уже 39 лет, но Калкину не удалось состояться в жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Маколей Калкин отреагировал на новость о перезапуске «Один дома». На нем актер сидит на диване с тарелкой еды – из-под футболки торчит живот, а перед собой он поставит ноутбук.