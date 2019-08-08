Маколей Калкин отреагировал на новость о перезапуске «Один дома»

Актер рассказал, какой видит новую комедию.

Снимком Маколей Калкин, который сыграл Кевина в комедии «Один дома», поделился в Twitter-аккаунте. На нем актер сидит на диване с тарелкой еды – из-под футболки торчит живот, а перед собой он поставит ноутбук. Именно таким видит себе ремейк фильм, который собирается снимать Disney.

«Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный «Один дома»,

— написал он.

Многие не оценили такой юмор и написали негативные комментарии. Люди считают, что это «отвратительно» и Калкину должно быть стыдно.

Напоминаем, что первый фильм о мальчике Кевине, которого забыли дома, вышел в 1990 году. Он принес широкую известно Маколею Калкину – мальчик стал звездой в одночасье.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Disney переснимет «Один дома» и другие известные фильмы. Новая версия станет наиболее современной, дата выхода еще неизвестна. Чтобы обогнать контент на платформах компании, в дальнейшем будут использоваться и другие проекты из библиотеки.