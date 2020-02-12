Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

Все семейство, прильнув к окну, ждет юмориста с работы.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня. Алла Пугачева, Гарри и Лиза стоят у окна и под музыку из фильма «Звездные войны» маршируют и отдают честь Галкину. Судя по всему, дети и супруга очень рады видеть юмориста.

Несмотря на то, что ролик выложили недавно, оно уже набрало огромное количество просмотров и лайков. В комментариях люди радуются за идиллию в семье Галкина и Пугачевой – судя по всему, супруги счастливы вместе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алла Пугачева переживает за Максима Галкина, который отдыхает без нее.