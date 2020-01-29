Алла Пугачева переживает за Максима Галкина, который отдыхает без нее

Шоумен проводит время в Тасмании без детей и жены.

Об этом стало известно 29 января. Фотографиями с отпуска шоумен Максим Галкин делится в Instagram-аккаунте. На одном из видео звезду чуть не смыло волной – он написал, что посвящает ролик таким же туристам, как он. Пост прокомментировала певица Алла Пугачева, она попросила Галкина быть осторожнее.

«Осторожней на камнях, турист»,

— написала она.

Напоминаем, что Примадонна не поехала с шоуменом женаты уже девять лет. У них растут двое детей. По непонятной причине, Пугачева осталась в России, пока Галкин отдыхает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галкин намерен придать огласке нарушения при вырубке леса около его замка. Против возведения рядом с поселком многоквартирных домов также выступили местные жители. Тогда было созвано общее собрание, на котором присутствовал и Галкин.