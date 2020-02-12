Петербуржцы назвали любимые города Финляндии

Чаще всего они ездят на автобусах в Хельсинки.

Об этом стало известно 12 февраля. Обо всем сообщила компания АО «Евролайнс», которая провела опрос между своими клиентами и выяснила любимые города Финляндии. Самым привлекательным местом туристы назвали столицу страны – Хельсинки, за которую проголосовали 49% опрошенных. На втором месте оказался Турку, а на третьем — Лаппеенранта и Иматра. Представители компании отметили, что петербуржцы сохраняют интерес к Финляндии и любят ездить туда именно на автобусах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что магазины Prisma могут закрыться по всей Финляндии. В стране пройдет забастовка профсоюзов, в которой примут участие около 50 тысяч человек.