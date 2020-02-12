Дочь Любовь Успенской могла попасть в секту

"Я буду судиться, никогда не оставлю это и не прощу", - заявила Успенская. Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

"Я буду судиться, никогда не оставлю это и не прощу", - заявила Успенская. Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Фанаты певицы убеждены, что этим можно объяснить странное поведение женщины.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина провела прямой эфир в Instagram-аккаунте и вновь шокировала подписчиков эксцентричным поведением. Так, она размышляла о взаимосвязи инноваций и потустороннего мира. Женщина уверяла, что может связаться с дьяволом благодаря телефону.

Подписчики и фанаты Любови Успенской уверены, что Татьяна стала странной после поездки в Перу. Они думают, что женщина состоит в секте.

Напоминаем, что недавно дочь певицы призналась, что Успенская запирала ее дома, душила и грозилась вызвать санитаров. Сама артистка отрицает все обвинения и рассказывает, как старалась делать все, чтобы Татьяна реализовала себя. Певица оплачивала учебу в Америке, поддерживала ее начинания в искусстве и йоги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что журналисты заставили дочь Успенской жаловаться на мать.