Анна Хилькевич возмутилась поисками отцов для ее детей

Актриса обратила внимание на то, что некоторые уверены, будто одного ребенка она родила от Киркорова, а другого от Соколовского.

Актриса Анна Хилькевич отреагировала на слухи об отцах своих детей в Instagram-аккаунте. Звезда почитала статьи из прессы и удивилась, когда прочитала, что некоторые думают, будто она родила от Киркорова и Соколовского. Девушка заверила, что любые домыслы о ее личной жизни – неправда. Единственное, в чем правы журналисты, так это в схожести между дочерью Машей и актером Маколеем Калкиным.

«Единственное, в чем я солидарна, так это в том, что меня в детстве тоже сравнивали с Маколеем Калкиным. Ну и Машенька, соответственно, тоже на него похожа, а Рита любя подшучивает также над своей Мией… так может отец наших с Ритой детей (получается и мой папа тоже)… Маколей?!»

— пошутила Анна.

Хилькевич выразила надежду, что люди перестанут рыться в ее прошлом и перестанут распространять слухи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Анна Хилькевич призналась, что стыдится российских мужчин.