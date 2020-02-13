Аршавин проигнорировал день рождения дочери Есении

Футболист не пришел на домашний праздник – девочке исполнилось три года.

Об этом стало известно 12 февраля. Кадры с празднования дня рождения выложила экс-супруга футболиста Андрея Аршавина в своем Instagram-аккаунте. Она написала трогательный пост, в котором поблагодарила бывшего мужа за особенную дочь. Алиса Казьмина уверяет, что время летит слишком быстро и она не заметила, как Есении исполнилось уже три года. Девочке мама пожелала радости, счастья и любви.

На видеозаписях с вечеринки не видно Аршавина – видимо, он в очередной раз проигнорировал день рождения малышки. По предварительным данным, он не виделся с ребенком после развода с женой ни разу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать Аршавина не видит ничего странного в выселении внучки. Татьяна уверена, что бывшая супруга футболиста заслужила оказаться на улице.