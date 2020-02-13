Водителей предупредили о гололедице в Ленобласти

Водителей предупредили о гололедице в Ленобласти
Ожидается гололедица. Фото: pixabay.com

Жителей Ленобласти предупредили о ветреной погоде и гололедице в четверг, 13 февраля.

Как сообщили в главном управление МЧС России по региону, в некоторых районах Ленобласти пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха будет варьироваться от -2 до +3 градусов. Местами порывы ветра достигнут 4-9 метров в секунду. Возможна гололедица.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гололедица ленобласть погода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев предупредили о гололедице в четверг
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу «Северного потока — 2»
Москва готова к проведению электронного голосования по Конституции России
Уткин назвал Кокорина тряпкой из-за переговоров с «Сочи»
В Китае рассказали о новом методе диагностики коронавируса
Водителей предупредили о гололедице в Ленобласти
Аршавин проигнорировал день рождения дочери Есении
Анна Хилькевич возмутилась поисками отцов для ее детей