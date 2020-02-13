Водителей предупредили о гололедице в Ленобласти

Жителей Ленобласти предупредили о ветреной погоде и гололедице в четверг, 13 февраля.

Как сообщили в главном управление МЧС России по региону, в некоторых районах Ленобласти пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха будет варьироваться от -2 до +3 градусов. Местами порывы ветра достигнут 4-9 метров в секунду. Возможна гололедица.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.