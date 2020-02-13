В Китае рассказали о новом методе диагностики коронавируса

Власти провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, рассказали о новом методе диагностирования заболевания.

Это заявление прозвучало после резкого скачка числа зараженных.

При новой диагностике выявляют так называемый «клинический диагноз», который позволяет заразившимся «получать лечение на ранней стадии», сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что новым типом коронавируса в Китае заражены 44653 человека. Число жертв выросло до 1113 человек. Об этом сообщается на сайте госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. При этом 4740 человек вылечились и выписаны из больниц. Согласно данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая на ночь вторника, 11 февраля, всего за один день было выявлено почти 2,5 тыс. новых случаев заражения вирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за отказ от лечения нового коронавируса, возникшего в китайском Ухане, в России предусмотрена административная ответственность, поскольку этот вирус внесен в список особо опасных заболеваний.