Петербуржцев предупредили о гололедице в четверг

Жителей Петербурга в четверг, 13 февраля, ждет облачая погода с прояснениями.
Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу.
По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, днем — от -1 до +3 градусов.
Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.