Петербуржцев предупредили о гололедице в четверг

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Жителей Петербурга в четверг, 13 февраля, ждет облачая погода с прояснениями.

Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, днем — от -1 до +3 градусов.

Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.