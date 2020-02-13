В Ленобласти построят ветлечебницу за 40 млн рублей

Проект лечебницы для животных уже прошел экспертизу. Фото: pixabay

Проект лечебницы для животных уже прошел экспертизу. Фото: pixabay

Ветлечебница в Сосновом Бору появится через 1,5 года. Стоимость проекта составит более 40 млн рублей.

Управление строительства Ленобласти объявило электронный аукцион на строительство ветеринарной клиники. Планируется, что подрядчик построит объект за 17 месяцев.

Проект лечебницы для животных уже прошел экспертизу. Площадь нового здания на улице Петра Великого составит 457 квадратных метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что исходно-разрешительная документация на строительство поликлиники в городе Кудрово Ленинградской области полностью готова. Это означает, что будущий подрядчик может приступить к строительству.