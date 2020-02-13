В России могут начать штрафовать за шум днем

За шум в дневное время могут начать штрафовать. Фото: pixabay.com

За шум в дневное время могут начать штрафовать. Фото: pixabay.com

В России могут ввести штрафные санкции за шум в дневное время. Соответствующую поправку в КоАП РФ Совет федерации в ближайшее время направит в Министерство юстиции.

Запрет на шум предлагается вести с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 9:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. В это время жильцы не смогут делать ремонт в квартирах. Исключения составят дома, введенные в эксплуатацию менее 1,5 лет назад, пишут «Известия».

За нарушение физлицам грозит предупреждение или административный штраф в размере 500 — 3 тыс. рублей, должностным лицам — 10-20 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателями — 10-25 тыс. рублей, юрлицам — 20-40 тыс. рублей.

В Совфеде добавили, что норма призвана обеспечить детей правом на послеобеденный сон. Предлагается также определить параметры тишины для того, чтобы поправки не мешали работе заводов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предлагают ввести штраф для шумных соседей.