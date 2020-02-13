Петербург в тройке самых «свадебных» городов России

Петербург в тройке самых «свадебных» городов России
Больше всего свадеб в 2020 году планируется в Махачкале. Фото: Pixabay

Петербург занял второе место в рейтинге свадебных городов России.

Только 5% россиян в возрасте от 20 до 45 лет собираются в этом году вступить в брак или не исключают такой возможности, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Сбербанка».

Больше всего свадеб в 2020 году планируется в Махачкале. Там 10% из тысячи опрошенных жителей заявили о намерении создать семью.

В Петербурге хотят пожениться 7% жителей. Третье место разделили три города: Пенза, Нижний Новгород и Ульяновск, где 6% жителей планируют вступить в брак.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Петербурга стали реже жениться и чаще разводиться. В 2019 году в городе расторгли больше браков, чем за последние девять лет. Решение расстаться приняли 27 тыс. 301 пара. Информация об этом приводится в сводном отчете комитета по делам записи актов гражданского состояния. Каждый месяц (кроме февраля) в городе разводилось более 2 тыс. пар.

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