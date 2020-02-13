Россиянки чаще делают аборты из-за отсутствия сексуального образования

Исследование Ведомства здравоохранения и социального обеспечения THL показало, что россиянки чаще финок делают аборты и рожают детей. Это может быть связано с отсутствием сексуального просвещения в России, считает журналистка, феминистка Наталья Биттен.

«В России система полового просвещения и информирования людей о возможностях контрацепции совершенно не на том уровне, что в Финляндии. Из школьных программ сексуальное воспитание было изъято очень давно и никакое информирование не ведется. Потому женщины, попадая в ситуации с нежелательной беременностью, вынуждены её прерывать. На примерах стран Северной Европы давно доказано, что лучшее средство от аборта — это грамотная контрацепция и информированность населения», — отметила Биттен в разговоре с корреспондентом gazeta.spb.ru.

Журналистка добавила, что половое просвещения необходимо не только подросткам, но и взрослым. На это, в том числе, указывают эпидемии ВИЧ и СПИД.

Нынешних школьников воспитывает поколение людей, которые выросли, когда сексуальное просвещение уже было убрано из школьных программ. В результате, они в виду отсутствия знаний, либо личных убеждений и стеснений не могут говорить об этом с детьми.

«Сексуальное, половое просвещение в школах абсолютно необходимо. Это может быть некий курс в рамках ОБЖ, либо краткие курсы или лектории. Поручить их проведение можно неправительственным женским организациям, которые занимаются просвещения на медицинские темы и защищают права пациентов», — считает феминистка.

Биттен подчеркнула, что задача российского государства — заниматься не запретом абортов, а профилактикой нежелательных беременностей и внедрением контрацепции. Для этого необходимо выявить основные группы риска среди женщин и разработать программу поддержки. В том числе, внедрить бесплатную или очень дешевую контрацепцию для уязвимых групп населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ведомство здравоохранения и социального обеспечения THL провело исследование среди жителей Финляндии иностранного происхождения. Оно показало, что среди русскоговорящих женщин каждая третья делала аборт. При этом около 24% россиянок делали аборт как минимум три раза. Среди коренных жительницы Финляндии эти показатели равны 14% и 8%. Количество россиянок, прошедших через роды, на 16% больше количества финок.