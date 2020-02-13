Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое

Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое

Tele2 подвела итоги работы приложения «Мой Tele2» в 2019 году. Абоненты оператора с помощью мобильного приложения управляют услугами, контролируют расходы, делятся гигабайтами и используют «Маркет Tele2». Сервис популярен среди абонентов Москвы и Санкт-Петербурга, а также в регионах Урала и Поволжья. Ежедневно им пользуются 2 млн человек. В 2019 году в GooglePlay приложение скачали более 18 млн клиентов, а в AppStore – 1,5 млн пользователей.

По итогам 2019 года число активных пользователей «Мой Tele2» в России выросло в два раза. Лидером по количеству клиентов сервиса стал столичный регион. На Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 8% от общего числа пользователей приложения. При этом на Северо-Западе активно пользовались приложением более 40% абонентов Tele2. Наибольшее проникновение сервиса отмечено в Санкт-Петербурге, Карелии и Мурманской области.

Больше половины клиентов в приложении «Мой Tele2» просматривают условия своего тарифа и остаток пакетов. Расходы и платежи с проверяют 44% пользователей. Около четверти клиентов подключают дополнительные услуги, настраивают тарифные планы, а также активно пользуются сервисом по продаже минут и гигабайтов «Маркет Tele2». Пользователи столичного региона разместили 30% от всех предложений в «Маркет Tele2», клиенты Урала – 13%. На долю пользователей из Северо-Запада, Поволжья и Центра пришлось по 10% от всех предложений.

Более 15% пользователей мобильного приложения делятся гигабайтами с другими абонентами. Столичные клиенты оператора осуществили 30% операций по услуге «Делитесь гигабайтами» в приложении, уральские пользователи – 16%, а клиенты из Поволжья – 10% от всех операций.

Клиенты приложения «Мой Tele2» на Северо-Западе предпочитают смартфоны на операционной системе Android – 85%, остальные 15% используют смартфоны iOS. В большинстве регионов самыми популярными устройствами среди пользователей приложения стали модели Samsung и Huawei – их доля 23% и 20% соответственно.

Сервис «Мой Tele2» стал лидером исследования операторских приложений Роскачества в российском сегменте магазинов GooglePlay и AppStore. «Мой Tele2» стал абсолютным лидером рейтинга приложений для платформы Android с общим баллом 4,851 из 5 возможных. Кроме того, личный кабинет Tele2 вошел в категорию «лучших из лучших» приложений для iOS – он занял вторую позицию в рейтинге с отставанием от обладателя первого места в сотые доли балла. Приложение «Мой Tele2» получило максимальный балл по производительности и надежности на платформах Android и iOS, а на платформе Android – еще по безопасности.

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