Жители Купчино жалуются на холод в квартирах

Во Фрунзенском районе Северной столицы местные жители жалуются на едва теплые батареи.
Обо всем стало известно сегодня, 13 февраля. В результате плановых работ на тепломагистрали «Московская» потребителей переключили на временный трубопровод до 9 часов вечера.
В «Теплосети» отметили, что отключенных домов нет.
Как сообщает «Мойка78», работы согласованы с районными администрациями. Управляющие компании также проинформированы.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что россияне перечислили самые популярные подарки ко Дню влюбленных.