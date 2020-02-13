Жители Купчино жалуются на холод в квартирах

Жители Купчино жалуются на холод в квартирах
В «Теплосети» отметили, что работы согласованы с районными администрациями. Фото: teplosetspb.ru

Во Фрунзенском районе Северной столицы местные жители жалуются на едва теплые батареи.

Обо всем стало известно сегодня, 13 февраля. В результате плановых работ на тепломагистрали «Московская» потребителей переключили на временный трубопровод до 9 часов вечера.

В «Теплосети» отметили, что отключенных домов нет.

Как сообщает «Мойка78», работы согласованы с районными администрациями. Управляющие компании также проинформированы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что россияне перечислили самые популярные подарки ко Дню влюбленных.

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Жители Купчино жалуются на холод в квартирах
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