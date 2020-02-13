Россияне перечислили самые популярные подарки ко Дню влюбленных

Россияне рассказали о самых романтичных подарках на День Святого Валентина. По мнению граждан, беспроигрышными вариантами станет ужин при свечах или билет на мероприятие.

Согласно данным исследования проектов Леди Mail.ru и Hi-Tech Mail.ru, больше половины опрошенных (67%) оказались не самыми романтичными и решили обойтись без подарка.

Однако нашлись и те, кто определился с презентом. Большинство из них поведет свою вторую половинку в ресторан (11%), другие подарят цветы (9%). Билеты на мероприятие приобретут порядка 7% респондентов, косметику и парфюмерию выбрали 6% и сувениры — 5%.

Как сообщили «РИА Новости», 15% россиян планируют потратить на подарок от 1-5 тыс. рублей, 12% хотят уложиться в тысячу рублей, более 5 тысяч готовы выложить лишь 5%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что более 200 интернет-ресурсов удалили пиратские копии фильма «Джентльмены».