Россияне перечислили самые популярные подарки ко Дню влюбленных

Россияне перечислили самые популярные подарки ко Дню влюбленных
В топ самых популярных презентов попал поход в ресторан. Фото: pixabay

Россияне рассказали о самых романтичных подарках на День Святого Валентина. По мнению граждан, беспроигрышными вариантами станет ужин при свечах или билет на мероприятие.

Согласно данным исследования проектов Леди Mail.ru и Hi-Tech Mail.ru, больше половины опрошенных (67%) оказались не самыми романтичными и решили обойтись без подарка.

Однако нашлись и те, кто определился с презентом. Большинство из них поведет свою вторую половинку в ресторан (11%), другие подарят цветы (9%). Билеты на мероприятие приобретут порядка 7% респондентов, косметику и парфюмерию выбрали 6% и сувениры — 5%.

Как сообщили «РИА Новости», 15% россиян планируют потратить на подарок от 1-5 тыс. рублей, 12% хотят уложиться в тысячу рублей, более 5 тысяч готовы выложить лишь 5%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что более 200 интернет-ресурсов удалили пиратские копии фильма «Джентльмены».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
день святого Валентина опрос подарки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне перечислили самые популярные подарки ко Дню влюбленных
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
Почти 230 сайтов удалили пиратские копии «Джентльменов» по ...
«Как так?»: две легковушки одновременно разбились о столб в ...
Петербургский школьник обвиняется в покушении на убийство
Петербуржцы не готовы переплачивать за квартиры известных писателей и музыкантов
В Петербурге прокуратура изъяла более тысячи литров алкоголя из торгового ...
В Выборгском районе на пустой дороге не смогли разъехаться кроссовер и каршеринг