Петербурженка просила отсудить полмиллиона за сломанный нос сына в языковом лагере

Языковая школа ООО «ЛЭНГВИЧ СКУЛ» и ДОЛ «Связист» заплатят за сломанный нос ребенка в летнем лагере. Его мать просила в суде компенсацию в полмиллиона рублей, однако суд решил назначить меньшую сумму.
Несовершеннолетнему мальчику сломали нос в оздоровительном лагере, расположенном в Ленобласти, куда его отправили изучать английский на лето.
Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, драка произошла со сверстником.
Перелом обнаружился уже после того, как женщина приехала забрать травмированного сына. Летние каникулы и обучение было сорвано.
В результате суд взыскал с ООО «ЛЭНГВИЧ СКУЛ» и ДОЛ «Связист» компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Московском проспекте. Один из водителей оказался за рулем каршеринга.