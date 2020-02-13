Петербурженка просила отсудить полмиллиона за сломанный нос сына в языковом лагере

суд взыскал с ООО «ЛЭНГВИЧ СКУЛ» и ДОЛ «Связист» компенсацию морального вреда. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

суд взыскал с ООО «ЛЭНГВИЧ СКУЛ» и ДОЛ «Связист» компенсацию морального вреда. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Языковая школа ООО «ЛЭНГВИЧ СКУЛ» и ДОЛ «Связист» заплатят за сломанный нос ребенка в летнем лагере. Его мать просила в суде компенсацию в полмиллиона рублей, однако суд решил назначить меньшую сумму.

Несовершеннолетнему мальчику сломали нос в оздоровительном лагере, расположенном в Ленобласти, куда его отправили изучать английский на лето.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, драка произошла со сверстником.

Перелом обнаружился уже после того, как женщина приехала забрать травмированного сына. Летние каникулы и обучение было сорвано.

В результате суд взыскал с ООО «ЛЭНГВИЧ СКУЛ» и ДОЛ «Связист» компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей.

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