Погибший депутат Хайруллин мог бы выжить, если бы пристегнулся в вертолете

Отмечается, что он был застегнут, но не на все ремни.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем рассказал Telegram-каналу Mash Алмаз Гараев, который входит в техническую комиссию расследования. Он заявил, что депутат Айрат Хайруллин сидел в вертолете спереди, рядом с пилотом. По какой-то причине политик не застегнулся на все ремни, поэтому депутат и не выжил при крушении.

«У него была лицензия как у любителя, фактически мог управлять. Занимался своими делами, что-то делал на планшете»,

— пояснил он.

Напоминаем, что инцидент случился вечером седьмого февраля. На борту находились три человека, погиб один, двоих доставили с серьезными травмами в больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы версии крушения вертолета, в результате которого погиб депутата. У СК есть несколько версий, пока что каждая из них проверяется.