Финны просят сделать билеты на самолеты дороже

Люди хотят, чтобы ввели налог на авиабилеты из-за жаркого климата.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем сообщается на сайте рассмотрения инициатив Kansalaisaloite. Граждане Финляндии разместили петицию, в рамках которой просят поднять цены на авиабилеты. Они отмечают, что самолеты наносят вред климату и нужно ввести дополнительный налог. Деньги же предлагают тратить на борьбу с экологическими проблемами. На данный момент инициативу подписали 54 тысячи человек.

Напоминаем, что подобный налог уже ввели в Германии, Швеции и Нидерландах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что налоговая реформа ударит по бизнесу Петербурга. Отмена ЕНВД увеличит налоговую нагрузку на организации и предпринимателей. Вследствие этого, будут повышены цены на товары и услуги, увеличится бухгалтерская нагрузка, будут уменьшаться рабочие места.