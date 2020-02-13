Экс-супруг Лолиты мог намеренно травить ее опасными таблетками

Экс-супруг Лолиты мог намеренно травить ее опасными таблетками
Лолиту могли травить БАДами. Фото: Instagram

Мужчина говорил, что заботится о здоровье супруги, а она ему верила на слово.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Адвокат певицы Сергей Жорин рассказал, что экс-супруг Лолиты давал ей опасные БАДы. Звезда верила, что мужчина просто заботится о ней, а после расставания решила проверить, что за таблетки ей давал бывший возлюбленный. Оказалось, что они способны наносить вред здоровью.

Напоминаем, что Лолита потребовала признать ее брак с Дмитрием Ивановым фиктивным. Она считает, что экс-супруг изменял ей и никогда не любил, а лишь хотел получить доступ к деньгам певицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что супруг Лолиты назвал провокацией слухи о его браке с пожилой женщиной. Адвокат сообщает, что в мае 2009 года в Москве был зарегистрирован брак между Ивановым и 55-летней москвичкой.

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Экс-супруг Лолиты мог намеренно травить ее опасными таблетками
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