Решетова показала лицо сына Тимати

Модель старалась не афишировать подробности, связанные с ребенком. Тем не менее, иногда мальчик все равно мелькал в ленте новостей.

Об этом стало известно 13 февраля. Снимок малыша появился в Instagram-аккаунте модели Анастасии Решетовой. Она впервые показала лицо ребенка, которого девушка родила от рэпера Тимати. Под фотографией сына Решетова спросила, на кого ребенок больше похож – на маму или на папу? Большинство уверены, что на Тимати, некоторые также нашли общие черты между сыном рэпера и его дочерью, Алисой.

К слову, недавно Алена Шишкова, мать Алисы, призналась, что до сих пор не видела Ратмира. При этом она не против, чтобы девочка и мальчик общались, ведь они друг другу родные люди. Шишкова уверяет, что Алиса любит младшего брата и часто гостит у него.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алена Шишкова призвала поклонников отказаться от покупок с «Алика» из-за коронавируса.