Борис Грачевский раскрыл размер своей пенсии

Пенсия режиссера и сценариста увеличится, когда он уйдет с работы. Фото: Pixabay

Пенсия режиссера и сценариста увеличится, когда он уйдет с работы. Фото: Pixabay

Режиссер и сценарист признался, что получает около 27 тысяч рублей.

Об этом стало известно 13 февраля. Обо всем сообщает «Вечерняя Москва». Режиссер и сценарист, а также худрук «Ералаша» Борис Грачевский вслед за другими знаменитыми пенсионерами рассказал, что получает в месяц от государства 27 тысяч рублей. Он не считает сумму большой, но при этом понимает, что далеко не все получают такую пенсию. Грачевский также подчеркнул, что он никогда не получал «черную» зарплату.

Режиссер и сценарист признал, что собирается и дальше работать. При этом он заявил, что с уходом с работы его пенсия увеличится вдвое, так как Грачевский является лауреатом государственной премии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионный фонд отсудил у Елены Ваенги 12 тысяч рублей.