Анна Семенович угодила в больницу после поседения мастера по педикюру

Анна Семенович угодила в больницу после поседения мастера по педикюру
Артистка призналась подписчикам в любви. Фото: Instagram @ann_semenovich

Звезда хотела привести в порядок ногти на ногах, а в итоге оказалась в учреждении.

Об этом стало известно 13 февраля. Обо всем рассказала певица Анна Семенович в своем Instagram-аккаунте. Она записала видео, в котором объяснила, почему оказалась в больнице. Оказывается, перед этим она посетила мастера по педикюру – под ее ноготь попала инфекция. Артистка заметила, что ей больно ходить, поэтому она обратилась к врачу. Хирургу пришлось «все это вычищать». Сейчас все самое страшное позади, успокаивает Семенович.

«Неприятная процедура была, мне теперь больно ходить в обуви»,

— пожаловалась Анна.

Певица заявила, что ей пока нельзя танцевать и вести активный образ жизни. Но совсем скоро она вернется к привычным будням.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Семенович жалуется на боли в ноге. Поклонники порекомендовали певице отдыхать и не спешить. Они надеются, что Семенович придет в себя как можно быстрее.

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