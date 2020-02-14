На КАД легковушка «нырнула» под фуру

На Кольцевой автодороге произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, один из которых залетел под фуру.

ДТП произошло вечером 13 февраля. По словам очевидцев, машины ехали в сторону поста ГАИ от Мурманского шоссе. В соцсетях опубликована соответствующая видеозапись. Судя по кадрам, легковой автомобиль подрезал большегруз, после чего столкнулся с двумя легковушками, которые двигались в соседних полосах дороги.

«Под фуру подлезла легковушка на КАД по направлению от Мурманки в сторону поста гаи», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».