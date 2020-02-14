Кудашов: «Есть, что исправлять перед плей-офф»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ.

«Сложная, тяжелая игра с обилием моментов с обеих сторон. Команды не отсиживались в обороне. Хорошо, что выиграли. Однако есть, что исправлять перед плей-офф», – сказал Кудашов, сообщает Sports.ru.

Напомним, СКА обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе СКА заброшенными шайбами отличились Ярно Коскиранта, Йонас Кемппайнен и Йори Лехтеря. В составе «Торпедо» шайбы забросили Кирилл Ураков и Дамир Жафяров.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Таким образом армейцы одержали седьмую победу подряд.

СКА находится на втором место в турнирной таблице Западной конференции с 83 очками.

Следующий матч состоится 15 февраля в рамках выездной серии. СКА встретится с «Салаватом Юлаевым» в Уфе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.