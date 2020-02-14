Памфилова: Голосование по правкам в Конституцию обойдется в 14 млрд рублей

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что на организацию и проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть потрачена сумма, сопоставимая со стоимостью президентских выборов.

По подсчетам ЦИК, стоимость проведения президентских выборов в марте 2018 года составила более 14 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ. Он отметил, что Конституция была принята десятки лет назад и с тех пор многое изменилось. Президент предложил вынести на обсуждение ряд поправок. Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.