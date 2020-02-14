Две трети населения Земли могут заразиться коронавирусом

Две трети населения Земли могут заразиться коронавирусом
Коронавирус стремительно распространяется по миру. Фото: pixabay.com

Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эпидемиолог Айра Лонджини считает, что новый китайский коронавирус может распространиться на две трети населения планеты.

Как сообщает Bloomberg, эпидемиолог построил модель, основанную на данных, согласно которым каждый зараженный коронавирусом заражает двух-трех человек, контактировавшим с ним.

При этом, по утверждениям научного сотрудника, даже если удастся найти эффективный способ замедления распространения инфекции, зараженными рискуют стать около 30% населения Земли.

Помещение человека под карантин может лишь замедлить распространение вируса. Однако Лонджини отмечает, что вирус мог распространиться за пределами Китая еще до того, как власти КНР начали вводить меры.

Профессор Габриэль Ленг из Университета Гонконга согласился с точкой зрения Лонджини, а по подсчетам Нила Фергюсона из Имперского колледжа Лондона, только в Поднебесной ежедневно могут заражаться до 50 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 1380.

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