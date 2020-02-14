Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев 14 февраля

Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев 14 февраля
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге 14 февраля на погоду повлияет гребень антициклона.

В облаках появятся прояснения. Синоптик пообещал «плюсовую » температуру. Осадков в городе не ожидается. Температура воздуха ожидается до +3°. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм ртутного столба, что немного выше нормы»,- написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье дворы и внутриквартальные территории Петербурга от снега и наледи очищали 7 тыс. 40 человек. В работах были задействованы 432 единицы техники.

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