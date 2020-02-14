Дело расстрелявшего сослуживцев солдата- срочника рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке. Заседание назначено на 20 февраля, сообщает ТАСС.

Шамсутдинов не присутствовал на суде, так как был этапирован в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.

Напомним, 25 октября произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины.

Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев в военной части в Забайкалье, признали потерпевшим в деле о «дедовщине».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комиссия Министерства обороны России, проводящая проверку в поселке Горный в Забайкальском крае после инцидента, когда были убиты восемь военнослужащих, назвала причину произошедшего.