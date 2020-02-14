У «Сбербанка» похитили экскаватор-погрузчик в Петербурге

Накануне, 14 февраля, в полицию поступило сообщение о похищении экскаватора-погрузчика, принадлежащего АО «Сбербанк». Похищенная техника находилась в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, с заявлением в полицию обратился директор ООО «СК Фортавия». По его словам, экскаватор-погрузчик был похищен от дома №356 по Выборгскому шоссе. Все произошло в период с 13 декабря по 13 февраля. Он оборудован штатной сигнализацией. Стоимость машины оценивается почти в 4 млн рублей.

Обратившийся в полицию не смог назвать страховую компанию и сроки страхования, объяснив это тем, не помнит их.

На месте происшествия работали правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у директора петербургской компании похитили Toyota за 5,6 миллионов.