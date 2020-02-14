Оргкомитет по подготовке ПМЭФ возглавил Андрей Белоусов

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов возглавил организационный комитет по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 14 февраля. В силу он вступил со дня подписания — 13 февраля.

Прежде председателем организационного комитета по подготовке ПМЭФ был нынешний министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Ежегодный Петербургский международный экономический форума пройдет с 3 по 6 июня 2020 года. Первый ПМЭФ состоялся в 1997 году в выставочном комплексе «Ленэкспо». В 2016 году мероприятие переехало на площадку «Экспофорума».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги ПМЭФ-2019.