В Сбербанке произошла очередная утечка данных клиентов

В «даркнете» появились объявления о продаже персональных данных 20 тысяч клиентов Сбербанка.

Как сообщили «Известия», на теневых форумах были найдены объявления о продаже двух баз данных клиентов Сбербанка. Они содержат номера банковских счетов, паспортные данные, даты рождения и номера телефонов клиентов.

В первой базе данных находятся 20 тысяч имен. Продавец выставил цену за информацию об одном клиенте за 35 рублей. Помимо этого, продается также еще одна база, содержащая информацию о 100 тысячах банковских клиентах.

По мнению экспертов, информацию о клиентах «слил» один из сотрудников банка. При этом с помощью информации в базе данных невозможно завладеть средствами клиентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Лента» опровергла новости об утечке базы данных клиентов.