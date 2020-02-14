В Госдуму внесут предложение по проведению голосования по поправке в Конституцию

Предложение по порядку проведения общероссийского голосования по поправке в Конституцию России будет внесено в Госдуму в скором времени, оно будет включено в текст законопроекта о поправке в конституцию ко второму чтению в Госдуме. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Это будет поправка к закону президентскому (о поправке в Конституцию). Вторая статья закона будет дополнена всей этой процедурой, там будет описан весь порядок проведения общероссийского голосования», — отметил Клишас, сообщает РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ. Он отметил, что Конституция была принята десятки лет назад и с тех пор многое изменилось. Президент предложил вынести на обсуждение ряд поправок. Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.