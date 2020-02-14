Мужчина пострадал под колесами поезда на станции Ульянка

В Красносельском районе Петербурга поезд сбил 29-летнего мужчину, который переходил ж/д пути в неположенном месте.

Как сообщили в пресс-службе СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте, все произошло 13 февраля в 18.50 в районе железнодорожной станции Ульянка. Потерпевший переходил ж/д пути в неустановленном месте и не заметил приближающийся поезд. Машинист поезда просигналил и экстренно затормозил, однако наезда избежать не удалось.

Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Потерпевший оказался житель Лужского района Ленобласти.

Транспортная полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего.

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