Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных

Сбербанк опроверг информацию об утечке данных клиентов.

«Сбербанк опровергает информацию об утечке данных клиентов. В публикациях речь идёт об информации 2015-2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

В пятницу, 14 февраля «Известия» сообщили, что на теневых форумах были найдены объявления о продаже двух баз данных клиентов Сбербанка. Издание сообщило, что они содержат номера банковских счетов, паспортные данные, даты рождения и номера телефонов клиентов. В первой базе данных находятся 20 тысяч имен. Продавец выставил цену за информацию об одном клиенте за 35 рублей. Помимо этого, продается также еще одна база, содержащая информацию о 100 тысячах банковских клиентах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сбербанке обнаружили вторую утечку данных клиентов: 5 тыс. учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка были проданы в даркнете.