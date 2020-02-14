В Ленобласти уничтожили 1,5 тонны «санкционки»

В Ленинградской области уничтожили товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию России, сообщают в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Всего было уничтожено 36 партий товаров общим весом в 1,5 тонны. Продукты были изъяты у физических лиц при ввозе в страну, их не признали товаром для личного пользования.

Среди уничтоженных санкционных продуктов были рыбная продукция, колбасные изделия, сыры, масло и йогурты. Все товары был сожжены в печи.

Процесс уничтожения продуктов проконтролировали уполномоченные должностные лица Выборгской таможни, специалист территориального отдала Управления Роспотребнадзора по Выборгскому району Ленобласти и представитель Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге заблокировал сайты, торгующие санкционными сырами.