В России соберут первый серийный самолет Ил-114-300

Опытные образцы получат путем модернизации советских ИЛ-114, а серийные уже будут строить с нуля. Фото: Pixabay

Опытные образцы получат путем модернизации советских ИЛ-114, а серийные уже будут строить с нуля. Фото: Pixabay

Начата сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 на авиазаводе «Сокол». Сборкой занимается «РСК «МиГ».

Самолет создается в рамках промышленной коопераций предприятий ОАК. На «Соколе» построят 7 отсеков фюзеляжа, которые позже будут переданы для дальнейшей, итоговой сборки на Луховицком авиационном заводе имени П.А Воронина. В кооперации участвуют заводы «ВАСО» в Воронеже и «Авиастар-СП» в Ульяновске.

В подготовку данного проекта было инвестировано 400 миллионов рублей. Ключевая цель — расширение ассортимента выпускаемой продукции комплекса оборонной промышленности и расширение производственных компетенций. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на генерального директора корпорации «МиГ» Илью Тарасенко.

Проект самолёта Ил-114-300 для гражданских полётов разработан. Запуск планируют совершить с помощью новейших технологий, что позволит работать без чертежей.

Самолёт Ил-114-300 рассчитан на местные воздушные линии. Вместимость — 60 человек. В члены экипажа входят командир и второй пилот. В самолёте будет установлен пилотажный комплекс с навигацией, а вся информация будет транслироваться на высокотехнологичные жидкокристаллические дисплеи.

Производство планируется на 2021 год.

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