Собчак и Глюкоза снялись обнаженными к Дню святого Валентина

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, певица Глюкоза и ювелир Яна Расковалова продемонстрировали роскошные фигуры, устроив откровенную фотосессию на пляже.
В пятницу, 14 февраля, Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram чрезвычайно пикантные фотографии. На снимках светская львица и её звездные подруги позируют топлес, прикрывая грудь друг друга руками. Откровенная съемка проходила на Мальдивах, где Собчак отдыхала со своей семьей, сыном Платоном и мужем, режиссером Константином Богомоловым.
«Отчаянные и отчаявшиеся», — иронично подписала фотографии Собчак и отметила, что фото сделал её супруг, славящийся эпатажными решениями как в режиссерской деятельности, так и в жизни.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного с Днем святого Валентина, нарядившись в откровенный костюм медсестры.