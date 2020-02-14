Собчак и Глюкоза снялись обнаженными к Дню святого Валентина

"Люди, почему вы такие злые?", возмущаются поклонники Собчак в комментариях под фото, где злопыхатели торжествующе оставляют множество негативных комментариев. Фото: Instagram @xenia_sobchak

"Люди, почему вы такие злые?", возмущаются поклонники Собчак в комментариях под фото, где злопыхатели торжествующе оставляют множество негативных комментариев. Фото: Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, певица Глюкоза и ювелир Яна Расковалова продемонстрировали роскошные фигуры, устроив откровенную фотосессию на пляже.

В пятницу, 14 февраля, Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram чрезвычайно пикантные фотографии. На снимках светская львица и её звездные подруги позируют топлес, прикрывая грудь друг друга руками. Откровенная съемка проходила на Мальдивах, где Собчак отдыхала со своей семьей, сыном Платоном и мужем, режиссером Константином Богомоловым.

«Отчаянные и отчаявшиеся», — иронично подписала фотографии Собчак и отметила, что фото сделал её супруг, славящийся эпатажными решениями как в режиссерской деятельности, так и в жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного с Днем святого Валентина, нарядившись в откровенный костюм медсестры.